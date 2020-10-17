東方日報C1：陳柏宇8個月零收入燒百萬「老本」乞食咁滯

新冠肺炎疫情肆虐多時，娛樂圈深受其害，歌手、藝人呆坐等飯開，身為一線歌手的陳柏宇亦難逃厄運，坦言8個月以來入不敷支，無奈墊出近百萬「老本」維生，難怪他自嘲要「乞食咁滯」，就連1蚊都唔放過！ 他再自爆在冇收入的情況之下，網購再遇騙子，簡直是在傷口上灑鹽！

曾與友人投資兩間火鍋店的陳柏宇（Jason），因受新冠肺炎影響，無奈一執笠、一頂手，最後損手離場，副業發展一落千丈，同時作為搶手「隱世歌王」的他，表示自疫情肆虐後，足足有7、8個月沒有工作零收入，這段「真空期」惟有慢慢搣「老本」，更慘爆說「乞食咁滯」︰「好彩之前有儲落錢，喺呢兩個月就多番啲有錢Job，又出新歌上電視宣傳，咁都冇咁慌！」問到平時使費好大？他自爆每月平均使費要6位數字，保守估計8個月就「燒錢」近百萬︰「又要交租、保險、飲食、電費、車，希望之後工作量會多啲，11月中再會出新歌。（有冇叫老婆符曉薇使少啲？）有講兩句嘅，但好難阻止，佢為工作要買衫都冇計。

又中伏畀人呃

「餓」極一時，前晚終於「開齋」迎來疫後首個有觀眾的公開音樂會，有份參與演唱的Jason受訪時大感興奮，表示久未出席公開騷，當記者打趣笑言「贊助」他1蚊時，他即刻「𦧲飯應」︰「畀1蚊我都會要，哈哈！」即使收入大減，作為慈父、暖爸的他寧願慳自己，都要給愛女Abigail最好，決心忍手不再亂使錢，卻無奈再受騙︰「好想買高爾夫球。（又買？你上次畀人呃喎！）嗰次之後又再呃多次，哈哈！仲有電子產品，收入冇問題嗰陣買咩都豪爽啲。（出咗新電話買唔買？）梗係唔買！你送畀我就用，今次疫情經歷咁多，學識積穀防饑。」

兩父女撼崩牙

講到發現剛滿兩歲的Abi門牙崩了一角，Jason解釋：「有日佢爬地下嗰陣跣手，隻牙撼咗落個地下度。」問到可會心痛？他竟然說「冇乜」，還抵死笑話囡囡好型：「有打畀做醫生嘅朋友問，話冇乜問題，最怕係影響牙根，之後會換牙嘛，我自己都崩咗隻牙，細個爭咪唱K撼到。（之後睇實個女？）唔好畀佢做啲太離譜嘅危險動作，雖然父母內心深處都會有隨時出意外嘅諗法，但都要放手畀佢去試。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc