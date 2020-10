美國真人騷女王Kim Kardashian上月突然於社交網宣布其大受歡迎的家族真人騷電視節目《Keeping Up With The Kardashians》(KUWTK)將於來年告終。而近日Kim宣布將首次參與電影,不過並唔係真人演出,而係為動畫配音!

她將會為著名兒童卡通片集《汪汪隊立大功》(PAW Patrol)配音,今次是Kim首次為動畫配音。影片將於年底上映。另方面,Kim與名媛好友Paris Hilton最近合作,Paris為Kim的自家品牌拍廣告,實行兩姊妹拍住上!

同是富二代的Kim與Paris自細認識,10年前曾絕交近兩年才再次做回朋友。上月二人就於社交網放自拍照,當時二人並沒有透露會合作拍廣告。