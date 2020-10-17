【生日前兩天失摯親】黎美言胞弟黎嘉駿墮樓亡

一名28歲男子於本周五（16日）早上11時許，由灣仔駱克道墮樓，送院搶救後不治。據了解，死者為前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry），他任職舞台劇界，演員、導演及填詞等多個範疇。黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前是「想出軌劇場（OutStanding Theatre）」創辦人及藝術總監、香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，於舞台劇界發展多年，亦是自由身演員、導演及填詞人等，在新冠肺炎疫情陰霾下，藝術工作者的收入影響甚大。消息稱黎嘉駿生前備受事業及感情問題困擾。

「非常尊重你的決定」

前Hotcha成員、黎嘉駿的胞姐黎美言，她明日（10月18）便33歲生日，卻在生日前兩天驚悉胞弟墮斃，她傷心欲絕在社交平台撰文，並上載多張胞弟的照片悼念。她忍痛表示：「2020年10月16日永遠都是我最傷痛、最懷念的一天⋯⋯ 我只得一個細佬，一個我最親嘅親人，我由細照顧到大成長嘅細路，陪着我長大，成日關心我嘅細佬，昨晚你選擇離開了我們，你永遠在家姐心目中，是最優秀、最有有成就、心地最善良、非常有夢想的人 ，一個非常善良的男孩 我們的緣分只有20幾年，你多年為舞台劇嘅熱誠付出你創辦嘅#想出軌劇場,你填過這麼多份歌詞、身兼演員、導演、創辦人、藝術總監，你唔怕艱苦、唔問回報、甚麼也為人着想，家姐有你呢個細佬引以為榮.....今日我控制住自己嘅傷痛，經歷過未所經歷嘅事情，處理好家中一切事情回到屋企，我永遠好好紀念這個日期，還以為可以跟你到80歲，互相看着大家的家庭兒女..... 我知道已經係事實，你沒有做錯，我亦非常尊重你的決定 ....在家姐心目中永遠支持你的決定，沒有錯與對，真的。

我非常相信你曾經用心嘅創作，這10個年頭你感染過唔少人，你嘅堅持你身邊嘅圈子係一定會睇到，你這麼多朋友，他們會永遠想念你，包括我哋一家人，求天父把你安息，RIP 我們一定一定約定會在天國見面 ，我每天也為你祈禱。」

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