范振鋒孖老婆直播帶貨　教你點玩Staycation

因為疫情減少出外購物，近年網購及「直播帶貨」成為主流，電台DJ范振鋒、啤梨、可宜、鄭啟泰等每晚輪流主持不同範疇為題直播，阿范跟太太李思欣實行以夫妻檔上陣，他說：「我自己喺內地做過帶貨嘅節目，喺香港就第一次做，但唔會純粹帶貨，會加番少少節目本身內容，好似我呢幾年最熟嘅飲食業，我又會同太太為觀眾推介情侶好去處，好似近期勁hit嘅酒店staycation，總之以消閒、吃喝玩樂為主。」

他表示平時主持電台節目，只會聽聲，或者間中在社交網露面，但今次電台的直播帶貨節目，感覺好似做電視一樣，他還要兼顧鏡頭處理，希望令觀眾感受更多，為此他特別去上堂，他說：「去學鏡頭點樣運用，都學咗幾堂。」

啤梨覺得有機會練習做網上節目好開心，他說：「一直以來都係做傳統電台或者電視台節目，我都好想開拍網上節目，做節目最緊要自己覺得好玩同鍾意，所以我喺節目做我最鍾意嘅嘢，就係唱歌啦，諗緊會用嶄新嘅方法去到演繹呢個節目。至於直播帶貨網上面有好多，我想做啲唔同嘅，依家我喺學習階段，當正自己係新人重新入行。」

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