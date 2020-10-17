【玄之又玄】除病化煞　葫蘆幫到手！

慘慘豬！連萬人迷C朗拿度都中招，呢個病毒真係好惡搞呢！唔想成為下一個受害者？除咗Keep住做好防疫措施外，有冇諗過葫蘆都可以幫到手？原來在玄學上，葫蘆既係「福祿」嘅象徵，又具備神奇嘅力量，尤其係除病、化煞兩方面。作為保家護宅嘅吉祥物，至少可以求個心安。

防病強身

先由保健康說起，根據風水學，人之所以會病，同病符星作祟有關，只要搵出家宅中的病符星方位，放置葫蘆，即可吸走病氣，強身健體。如果家中的天花有橫樑對正大床、梳化或書房座位，屋主又長時間在該處休息或工作，有機會令身體出現病痛，但只要在該橫樑掛上葫蘆，即可化解橫樑壓頂之局。

順帶一提，假如家中有久病或重病者，不妨在其床頭擺放葫蘆，讓它吸走壞的氣場，病者的身心可望舒暢一點，康復進度也會較為理想。

化解土煞

至於化煞方面，五行屬土嘅五黃煞，係令人運滯嘅原因之一，而五行屬金嘅銅葫蘆，正好泄土之氣，達到化解土煞的作用。另外，如果家門或窗口對正醫院、殯儀館、墳場、廟宇、監獄、屠場、垃圾房等場所，將不利於個人運氣，此時在門窗掛上開口的葫蘆，即可起到化煞鎮宅的效果。