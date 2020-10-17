【羅生門】《如懿傳》女演員被捉姦在床　大肚正室施暴

大陸網上瘋傳一段捉姦在床短片，有指片中「小三」係喺《如懿傳》飾演侍女「阿寶」嘅女演員王梓芠，而男方係一名日籍人夫名叫門間真也！片段可見，相信係正室嘅女人與男友人上門捉姦，上身赤裸嘅門間真也開門表示不認識她，其後正室就出示結婚證！之後正室衝入房，當時正有一女子喺房，正室對該女子扯髮打頭，更表示「不要臉」、「我還有5個月（生了）」、「勾公引我老公」，期間男方不時以身保護「小三」，現場就有人大叫「打電話報警」！正室接受傳媒訪問時表示事後被老公封鎖通訊，亦拒絕同佢見面，甚至唔承認婚姻同唔想對孩子負責任。

而到咗尋晚，王梓芠喺社交網上載諒解書，力證清白之身，並發文表示當時被迫着上睡衣拍攝，又解釋係因為日籍男友人話冇地方住，需要借住，女性助理都同住，以及男友都知道此事！佢表示：「當時錄入的錄像時是強迫穿着睡衣拉我進臥室坐在床上與日籍男子拍攝被打視頻，可以我拿手機，事後確實污衊說是第三者被打視頻。此視頻是違法，高姓女子以孕婦的身份來求和解，並寫了一份諒解書，各自寫了一份，在警察和律師的面前，保證不會把該不實視頻再散播在網絡上。」佢睇在對方正懷孕所以冇追究法律責任：「但高姓女子仍用此視頻造勢造謠，損壞我的名譽。我會用法律的手段來維護我自己。」

不過唔少網民唔相信王梓芠說法，「沒有關係還抱在一起？騙三歲小孩？」、「借住誰家不行借住你家？沒有錢住賓館？」、「「比《如懿傳》的劇情更精彩！」而王梓芠就不斷喺留言回應網民，包括上載對話截圖反擊網民：「我知道大家也是看熱鬧鳴不平，如果是我看到我也會覺得這個女的噁心討厭，但是事實我講出來了，明天律師也會再來，想要的證據我也會蒐集好，我被設計以及進行錄製這個視頻，我的每一句話也會負責任，至於想順手踩一下，噁心一下的，我真不在意。」

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