《Alice》阻止唔到金喜善被殺　周元驚見自己疑是真兇

韓國33歲男星周元與43歲女星金喜善合演的韓劇《Alice》以時間旅行者為題材，周元飾演的刑警朴鎮謙一直尋找殺死母親的真兇，而金喜善則分別飾演周元母親朴宣伶與大學物理系教授尹泰伊兩角。

昨晚播出的一集講到尹泰伊回到2010年，遇見與自己外貌一樣的朴宣伶，讓她記起當年曾與對方同住及對方為何把她送到孤兒院，朴宣伶知道尹泰伊記得的預言書內容，覺得與她身處在同一地方可能會有危險，便把她送到孤兒院，而尹泰伊當時曾誤當朴宣伶是親生母親。

朴鎮謙之後亦一起回到2010年，令生活在2010年的高中生朴鎮謙亦出現了奇怪的變化，身上出現紅點，又會無故暈倒和出現幻聽，朴宣伶知道預言書最後一頁的秘密，知道他們身處在同一時空會有危險，便叫朴鎮謙和尹泰伊快些回到自己的時空，而預言書最後一頁寫着：「打開時間之門的代價是那個女人會死在兒子手下。」令人推斷殺死朴宣伶的很可能就是學生時期的朴鎮謙。

其後屋內突然傳出朴宣伶的慘叫聲，當朴鎮謙跑入屋內時，朴宣伶已經流血身亡，而面上出現紅點的高中生朴鎮謙就出現在他面前，當他見到高中生朴鎮謙手上沾滿血，便激動地大叫：「真的是你嗎？」又用雙手抓住對方的頸，但高中生朴鎮謙沒有回答，只是露出陰險的笑容，令人不寒而慄。