霸氣「輕歐美妝容」　亞洲女生也能駕馭

為亞洲人而設的「輕歐美妝容」並不難化，只須運用小技巧便能打造出輪廓感強、性感又霸氣的妝容。（互聯網）

香港女生學化妝十之八九會參考日韓妝容，一來是因為同屬亞洲人輪廓會較為相近，二來感覺較簡單甜美，適用於日常。但日日如是，天天如此，真係化都化到悶，而且歐美妝容亦不等同於大濃妝，只要跟住以下要點，也可以化出霸氣而又簡單的「輕歐美妝容」。

打造立體輪廓

亞洲女生的臉形通常比較圓潤扁平，甜美可愛。而歐美地區則是輪廓分明、五官較立體和性感霸氣。所以「輕歐美妝容」的重中之中就是打造立體輪廓。

第1步：雙色粉底打基礎

要塑造輪廓，其實由底妝方面已經可以入手，那就是用深淺兩色的粉底來上底妝。顏色可以選擇比膚色深一號和淺一號的粉底，淺色集中在臉部三角區，深色在臉部外圍，亦是平時會掃陰影的地方。上的時候可以先用深色粉底作全臉打底，然後再用淺色提亮。

第2步：陰影 + 高光加強效果

打好底後就用修容加強輪廓感，將陰影掃在髮際線兩側、顴骨兩側凹陷處、下顎骨兩側、鼻子兩側和鼻尖U字位。而高光則是打在T字區、連接眉骨和顴骨的C區和下巴。

第3步：胭脂過度

胭脂可說是陰影和高光之間的過度，亦可以是臉部修容的一員，西方人會用古銅色作為胭脂，讓過度效果更自然，而且輪廓感亦較強。完成這3步後，輪廓感就會相當強，而且已經有混血兒的感覺，不過在其他部分的畫法上也有可以注意的地方。

霧面妝感

有別於日韓流行的水潤奶油肌，歐美妝較注意霧面高級妝效，所以在選擇底妝和定妝產品時可選擇帶霧面妝效的。

野生上挑眉

歐美妝容的眉妝流行上挑眉，眉峰要高，眉尾要利落收細，用遮瑕修飾眉毛邊緣，打造強烈線條感。同時可以加入野生眉的元素，用眉粉填色，用眉筆順着眉毛生長的方向畫出根根分明的眉毛，讓它看起來更加精緻。

畫出深邃眼窩

歐美人士的眼窩一般較深，而深眼窩其實也可以畫出來，先用比膚色深兩個色號的深膚色在眼窩大面積打底，順帶畫到臥蠶位置，再用更深的顏色加深眼尾，最後再加上「金屬色」，顏色就會十分飽和、有層次。當然，根根分明的睫毛和上揚眼線也是不可少的。

豐厚唇妝

最後，唇妝方面，歐美妝容追求飽滿、嬌艷欲滴的感覺。所以一般會畫得較為豐厚，可以先用比唇色深一點的唇線筆勾勒出外緣輪廓，再把唇部填充飽滿，最好使用啞光唇膏，配合霧面妝感，更顯高級。