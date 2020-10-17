全新主題自助餐：九龍篇

交通方便的九龍區，不少酒店正推出新主題的自助餐，很多酒店不約而同以海鮮為主題，無論是鮮嫩帶子、當造蟹𠕎，又或矜貴的鮑魚等等都有，而且做法融會中、西、日等，海鮮迷可以慢慢揀。

網訂有折

尖東海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊由即日至12月6日推出貝類水產鮮味配自助晚餐，供應如法國Fine de Claire生蠔、本地鮮草蝦、蟶子、花甲、加拿大松葉蟹、英國麵包蟹及日本扇貝等11款貝類海產作主打，餐廳更為每位成人送上半隻波士頓龍蝦，客人可選擇自己喜歡的方法來烹調。無論是熱辣辣的生滾海鮮粥、惹味的豉椒炒蜆、香辣的泰式黃咖喱炒蟹、香脆的酥炸日本廣島生蠔等，都相當吸引，於指定時間還會推出蒜蓉粉絲蒸扇貝和即烤乳豬兩款限定美食。若透過酒店網上商店預訂成人自助餐，4位可享72折優惠。

多元化帶子菜

尖沙咀W酒店的KITCHEN餐廳由即日至11月30日推出「漫味海洋」海鮮自助餐，鮮嫩的帶子炮製成帶子薄片配柚子啫喱、帶子西班牙凍湯、香煎帶子配蘑菇薯蓉伴香檳汁、蒜香炒帶子配蜜糖豆及松子仁及豉汁蒸帶子豆腐等8款菜式。滋補的花膠和矜貴的鮑魚，打造出蠔皇炆花膠鮑魚、花膠瑤柱燉雞湯、原隻鮑魚撈飯配惹味XO醬等菜式，另外還有西班牙黑毛豬叉燒、香煎鴨肝多士、特色天婦羅塔、經典海南雞飯、避風塘炒海鮮、烤牛肋排及羊架等美食，最後來一塊堂弄法式薄餅，肚皮大滿足。

半價靚酒嘆海鮮

佐敦逸東酒店普慶餐廳由即日至11月22日推出「蝦兵蟹將大鬥法」海鮮主題自助餐，到時美味的波士頓龍蝦、小龍蝦、琵琶蝦、鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹等輪流上供應。同時間，還有超過數十款海鮮菜式上場，包括新加坡咖喱炒蟹、日式龍蝦卷、吉列蠔、各式串燒、海鮮喇沙、蠔仔粥式蟹粥、中式醉蝦、白酒煮蜆、四川炒東風螺以及泰式炒大蝦等，餐廳現時指定的氣酒和白酒更有半價優惠，用來襯海鮮很夾。

會員買2送1

尖東千禧新世界酒店Café East由即日至10月31日推出自助餐「買二送一」優惠，只要是指定會員，會攜同最少2位付全費的成人，就可於午市、下午茶或晚市自助餐享用這個優惠，無論是去吃有多款凍海鮮、鐵板燒和牛及三文魚、雜錦天婦羅、海南雞飯及海鮮喇沙的自助午餐；逢星期五、六、日去和成班朋友歎雜錦壽司、點心、爐端燒、印度咖喱及香草麵包糠焗青口的下午茶自助餐，又或是大啖鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦及鮑魚扣鴨掌的自助晚餐，都無問題。不是會員？沒問題，只要即場申請會籍，即可享有上述優惠。