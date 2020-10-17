【回到未紅時】周柏豪原來幫過容祖兒斟茶遞水

藝人周柏豪早前接受電台主持車淑梅訪問，他入行13年，於娛樂圈經歷高山低谷。他擁有七級鋼琴造詣，當年加入音樂創作人陳光榮的錄音室，當義務工程師，斟茶遞水、洗廁所一腳踢，他說：「第一個星期我遇上容祖兒嚟錄音，我幫佢斟水、抹咪、搬櫈，佢當然唔識我，我亦都冇自信，唔敢望佢，到依家我都唔敢話畀佢聽……我最開心見到鄭伊健，佢係我超級偶像，我會偷望佢，偷聽佢唱歌。」他表示當時最叻是叫外賣：「我係『叫外賣專家』，七、八個人，每日三餐，我全部叫啱，原來聽人講嘢，係要用個心去聽，先至唔會錯！」

他於18歲那年突然滿面爆瘡，當然他遇上了現今的太太朱小姐，並展開追求，他為保護女友可以去到好盡：「我哋冇資格豪食、豪飲、豪住，初期好多時都係由佢埋單，佢從來唔介意，所以如果歌迷唔接受我結婚，我唔會在乎冇咗份工，因為我好愛呢個女人！十年來我冇公開拖過佢隻手，我哋淨係買外賣返屋企食，好安全……最驚嗰次都係2016年帶住隻求婚戒指，去富士山向佢求婚，我偷咗佢隻戒指去度Size，最驚過關嘅時候畀人查出，如果申報又怕畀佢發現，於是我話不如我哋兩個分開過關。海關問我隻戒指係乜嘢，我話用嚟求婚，佢講咗啲嘢，我唔知道係乜，佢冇沒收，可能係祝福我！情人節嗰日求婚成功之後，天上竟然出現一道彩虹，我知道係上天對我嘅祝福。」

他覺得如果人生可以返轉頭，他希望填補一個遺憾：「就係因為我哋怕結婚消息通天，我冇喺佢試婚紗嘅時候陪住佢，為佢拉拉鏈，冇聽佢問我『我靚唔靚？』及冇答佢『你係最靚』等環節……不過我哋已經結婚四年喇，出年第五年，我會做一件事，就係抱住囡囡陪太太再穿婚紗，同佢拉拉鏈，補番同佢講嗰句佢係最靚嘅！」

在疫情下，工作暫停，反而令他與初生女兒相處時間更多，是千載難逢的緣分，他笑言「重金禮聘」四個月大的囡囡在新作品《劫後餘生》MV中亮相：「哈！囡囡嘅報酬係兩粒餅仔，出現一兩個鏡頭無傷大雅，呢個亦係我同佢嘅一個記錄。MV係喺我屋企拍攝，全屋都係人，佢好興奮冇瞓晏覺！依家我唔會應酬，完成外面嘅工作第一時間會返屋企湊女，我想再多生兩個，先嚟一個仔，湊夠一個好字！當然我都會繼續努力工作，我嘅目標係將每一個範疇都做到最好，如果大家認為天王係（娛樂圈）最高級別，我希望自己能夠達到呢個級別！」

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