Cut機後現真面目！吳家麗從未試過愛上對手

藝人吳家麗早前接受電台訪問，重提當年藝訓班畢業後，因外形被定型，多被派演第三者壞女人角色，印象最深一次，當時她拍電視劇《季節》，因飾演破壞顏國樑和林建明夫妻的狐狸精，試過當街被罵，她說：「當年套劇好Hit，試過和媽媽行超市，某師奶對住我話：『佢咪嗰隻嘢囉！』聽完是不開心，因我阿媽在隔籬，我知道我被罵是因為演得好，我沒有所謂，但我擔心阿媽，怕她心想為何要生個女出來畀人鬧！」而其風情萬種的角色，後來在影圈奠下「吳九組」的地位，電影一部接一部，她有份參與周潤發的經典電影《龍虎風雲》，不過她最近才知道自己當年是「執二攤」，她說：「最近編劇沈西城才告知我這秘密，當年新藝城很想找另一位當紅女演員演戲中的紅姐，哈！角色叫紅姐大家都猜到是誰吧！最後種種因素下，是林德祿拍板用我，甚至看了我的外形就有信心說我不用試戲，所以林嶺東是我恩師，是他大膽起用我這新人。」

多年來，吳家麗於電影中有不少性感演出，自認性格傳統又保守，拒絕露點演出。亦未試過戲假情真愛上拍檔，她說：「當年我拍太多戲，首先，我好叻很快丟掉東西，這套一拍完就立即忘掉，事關馬上就要投入另一齣戲；其二，觀眾只看見到我對手，譬如周潤發、萬梓良等，好型好靚仔一面，而我cut機後就會看見他們私底下的樣子，不是說他們私下不好，但我只會欣賞他們專業及演戲，不會聯想他們是我的男朋友。」

故出道多年，唯一只公開過已離世的督察前男友王永基的一段十年情，兩人分手後，多年後男方猝死，吳家麗淡然說：「當時我不在香港，是突然，但沒有哭，只覺人生很戲劇化。可能我演戲好識丟掉東西，當然他在我生命中有美好的回憶。」她說其實多年來，身邊不乏追求者，雖然至今還是獨身，但她依然憧憬有真愛出現，她說：「我仍然相信在世界另一邊有一個跟我很夾、相處很舒服的人會出現。」

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