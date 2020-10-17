本日日本：冬日燈飾亮燈！足利花卉公園賞發光紫藤花

在日本踏入冬天，最讓人引頸以待的，一定是觀賞浪漫又璀璨的冬季燈飾。推介你前往櫪木縣足利花卉公園，這裏每年冬天舉辦的大型燈光活動「光之花庭園」名列日本三大燈光騷之一，更連續在2016年至2019年間，4年獲得燈光騷大獎。 即日至2021年2月7日，足利花卉公園正舉行「光之花庭園~Flower Fantasy 2020~」，將會以500萬顆LED為大家帶來夢幻的庭園。以紫藤花聞名的足利花卉公園，今年的紫藤花季遇上疫情要休園，在燈光騷中則有「光之藤之花」燈飾登場，彌補大家未能欣賞紫藤花的遺憾。該燈飾利用LED重現紫藤花由開花至飄落的故事，並分別有粉紅、紫、白及黃四色，結合水面倒影，帶來幻想的空間。此外更會有出現在童話世界的「花之城堡」、漂浮在水中的「光之睡蓮」、燈光與玫瑰合演的「光之玫瑰園」等燈飾場景，主題豐富。11月下旬至12月下旬的聖誕期間更會有聖誕老人登場，充滿節日氣氛。

光之花庭園~Flower Fantasy 2020~

舉行日期：即日至2021年2月7日

地址：櫪木縣足利市迫間町607 足利花卉公園

亮燈時間：4:30pm~8:30pm（周六、周日及假期亮燈至9:00pm）

收費：成人1,000日圓（約HK$74）、小童500日圓（約HK$37）