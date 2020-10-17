一年半前Book好紅館！楊千嬅開跨年騷預咗蝕錢

藝人楊千嬅出席《楊千嬅I. II. III MY STORY》首映，老公丁子高、父母也有現身捧場，千嬅透露概念源於去年舉行世界巡迴演唱會經歷很多，繼而決定拍攝一部入行25年總結的個人紀錄片，千嬅表示會視之為紀念冊，內裏除了提及她過往作品、從少女變成中女的經歷，坦言曾為成就夢想目標，犧牲了人生很多時間及轟烈戀愛故事。

而片中還邀請了陳奕迅、吳彥祖、梁漢文等好友，大談與她的相處點滴，千嬅說：「我覺得自己腦退化，啲Timeline成日錯，記得第一次同Eason喺華星遇見，印象佢提過喺英國讀建築，所以佢每次糾正我唱歌時我都會駁嘴，原來佢後來轉咗讀Voice，仲喺皇家音樂學院差一級就演奏級，唔明點解我要駁，個心哽住。」

對於有傳年尾舉行演唱會，千嬅直認不諱，坦言早於一年半前已訂好紅館聖誕至跨年檔期，並一直留意疫情變化，並預告把其歌酬捐給慈善機構，主辦方則把部分收益捐給演出業協會。

問到對成功開到演唱會信心？千嬅表示：「我相信件事！（入場人數限一半，門卷價錢要調整？）唔知，應該照舊，正常價錢，都好難收支平衡，係希望做到件事，人人有工開。（擔唔擔心政治風波，啲人抵制唔睇？）人生好漫長，40幾歲人有好多唔同經歷，處理方法唔同30幾歲，依家會用理性去處理情緒，唔會為人哋說話去解釋，好難滿足每一個人。（畀人抨擊嗰段時間點渡過？）又唔係想像中咁唔開心，以前會諗點解睇法會唔一樣，但依家會諗係咪自己唔啱，會識得解決。」

談到近日開設網上平台粉絲人數不及舊愛，千嬅對此表示不知情：「有得咁計㗎咩？個平台我純粹想講自己想講嘅嘢，做自己想做嘅嘢咋！」

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