【媽媽的辛酸】鍾嘉欣自爆有尿滲問題

已為兩個小朋友媽咪嘅女神鍾嘉欣，最近喺社交平台分享「What＇s in My Bag」影片，將手袋內嘅物品毫不保留，一一騷畀大家睇，連最私人嘅女性用品都騷埋。嘉欣袋仔細細，但收容量不能忽視，放咗廿件物品，各式各色咩都有。一向視家庭為第一位嘅嘉欣，當然會帶一家四口家庭照，又有貼紙，方便隨時可以氹兩個小朋友，之後仲維他命、銀離子水、西蘭花油、化妝用品、筆、紙巾、工作證，蠟燭同火機等等。

嘉欣又展現咗佢長情嘅一面，晒銀包嗰陣，佢話銀包都用咗十年，而隨身帶備嘅扇亦用咗五年，之後除咗有帶耳機外，佢仲有帶耳塞，佢話：「因為我個人比較內向，太多人同我講嘢，我會頭暈或呼吸困難，唔係想冇禮貌，有時想有個靜啲嘅地方。」之後嘉欣又搵到啲護墊，仲大爆自己產後嘅煩惱：「呢啲女性用品，因為我個小朋友都係順產，我有時會有小小尿滲，太肉緊或打乞嗤或跳得太高，就需要有小小護墊。」

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