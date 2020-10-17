肩周炎都唔只！陳繹嵐子宮三次生瘤兩次開刀

名模Eunis（陳繹嵐）自家的Cashmere品牌早前與香水品牌Crossover搞私人活動，透露現時工作模式有變，因主持了四年的ViuTV節目《View》和做了一年的《在商言商》，疫情下同時暫停，現決定轉營做帶貨，主力推介護膚品，她說：「我會做直播，推介自己鍾意、覺得好用嘅Skin care，無論平貴，有扮靚仲有養生嘅嘢，希望同大家分享，自己拍慣嘢應該冇問題。」

她說早前工作大減，閒着在家即生病。入行逾25年她，今年突然棄用沿用多年的藝名陳嘉容，改名陳繹嵐，原因為改善健康，她自爆除患上肩周炎外，原來多年來一直受婦科病困擾，子宮更是多災多難，先後生朱古力瘤和腺瘤，兩次開刀切除後，兩年前子宮又長出肌腺瘤，笑言對她來說三種瘤只是三種不同的Material，她說：「肩周炎真係好辛苦，一星期做三次治療，包括針灸、物理治療和睇中醫，係以前勞累日積月累痛症；子宮嘅肌腺瘤有7厘米大，我唔想再做手術，但如果變大影響到身體，就要做，暫時中藥調理身體同做運動。」

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