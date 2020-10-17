法牌首推真無線　前衞型格啱巴打

法國品牌Devialet的音響一向設計前衞，蛋形喇叭Phantom就令人印象深刻，多年來樂迷們都期待他們推出真無線耳機，而如今願望終於實現，廠方日前就發表了旗下首款真無線耳機Devialet Gemini。

耳機設計與Phantom一脈相承，機身圓滑流線，配上啞黑用色，側面板是品牌標誌所在，予人真無線耳機少有的專業感覺。耳塞以人體工學設計，配備4種尺寸適合每種耳形，而專用App更會掃描耳朵形狀，5 秒內計算出最合適的耳塞，確保入耳舒適並減少漏聲。

針對戶外需要，Devialet Gemini每邊耳機均內置2個咪高峰，增強信號及主動降噪（ANC）效能，另各有1個咪高峰增強語音傳輸，而內置的10mm高振幅發聲單元則有助提升靈敏度及減低失真。耳機每次充電後提供超過 8小時電池續航力，充電盒再額外提供3.5倍續航力，算是十分長氣，更抵讚的是充電盒內的電池可以更換，左右耳機亦可單獨購買，日後萬一電池損壞或耳機遺失一隻都唔怕，呢點比其他廠商想得周到。

Devialet Gemini現已推出，售價約HK$2,500以名牌大廠耳機來說算是合理，可惜的是只有一色選擇，而且剛陽味太重，女士們未必Buy呢！