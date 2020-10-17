林穎彤分手傳有第三者　伍富橋話因打「友誼波」出事

藝人林穎彤（Bella）日前默認因性格不合而跟拍拖年多的緋聞男友伍富橋（Alvin）分手後，有讀者爆料指兩人分手另有別情，發現Alvin火速跟「新女」孖住打波又在社交網放閃，疑出現小三，而傳聞中的第三者更指是曾參演劇集《解決師》、《迷網》及擔任兒童節目《Think Big天地》的主持人陳嘉慧。

Bella接受訪問時，聲稱不相信Alvin一腳踏兩船：「唔覺得係，嗰陣一齊時都正正常常，唔覺得佢（Alvin）係咁嘅人，我亦都唔識陳嘉慧，分手係因為大家少咗聯絡，呢啲傳聞，你哋都係問番佢啦。」而Alvin則稱是場「友誼波的誤會」，指陳嘉慧是朋友的女朋友，當日只是一班朋友打波聚會，又覺得傳聞好搞笑，並多謝外界關心其感情生活，還趁機自我宣傳：「嚟住我有新歌出，又有新劇開拍，要專心工作。」

對於被指成第亞者，陳嘉慧接受訪問時表示：「吓，冇啲咁嘅事，大家誤會咗。」否認當「小三」之餘，更公開和圈外男友的感情事說：「我男友同Alvin係朋友，所以大家都係認識，我同男朋友感情十分穩定。」

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