萬綺雯再扮藍鳳萍唱歌　網民驚嘆女神唔識老

今年亞姐即將進行決賽，雖然歷屆亞姐質素都比較參差，不過當中亦都有唔少樣靚身材正嘅代表，就好似翁虹、萬綺雯、羅霖、楊恭如、陳煒等，而當中被封為「最美亞姐」嘅萬綺雯（蚊蚊），拍過唔少大受觀眾嘅劇集，被網民封為長腿女神。佢近年淡出幕前，好少喺香港演藝圈出現，但係佢都會喺社交網同網友報告近況，仲不時日常生活短片，同大家開心Share。佢喺今個月初已經踏入50歲，不過招牌童顏同埋煞食長腿依然喺度，就算素顏上陣，一樣可以保持到個靚樣，皮膚仲好唔錯添！

佢近日上載咗段Key嘴唱歌嘅短片，重現佢喺經典劇《我和春天有個約會》中演嘅藍鳳萍，翻唱周慧敏歌曲《最愛》嗰幕，留言：「聽過藍鳳萍的歌聲嗎？今天萬綺雯唱給你聽啊！」唔少網民都大感驚嘆，大讚佢嘅凍齡神功認真犀利，近鏡都完全睇唔到佢面出嘅歲月痕迹，好似完全唔識老，十足時光倒流24年一樣呀！

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