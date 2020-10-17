【酒遍天涯】不一樣的1949

到中環意大利餐廳用膳，為尊重場合，當然選擇意大利酒。鬍子侍酒師就是專業，見酒瓶立即道出這酒特別之處——釀酒的葡萄是從另一地區運來的（一般葡萄園跟釀酒地通常在同一地方，所以產區就等於釀酒的地方）。要當一個專業的侍酒師真的不簡單，除了要在餐廳酒單上做足功課外，還要熟悉在世界市場上供應的各款葡萄酒，以便處理客人帶上的葡萄酒。由於葡萄酒在餐飲上所佔的地位漸漸提高，甚至凌駕食物，我們對侍酒師的要求、待遇及尊重也理應增加。經過鬍子哥哥的提及，決定把這個酒的背景資料紀錄下來分享。

不一樣的舊意大利酒

Antonio Ferrari原在二十年代意大利Piedmont的一名酒商，後來由買酒賣酒變成收購葡萄自己釀酒。他並不選擇買地種植葡萄，反而用錢去購買他能找到最好的葡萄，去釀造他心目中絕佳的葡萄酒。他首個釀造年份為1938年。在1949年他從Puglia尋得上好葡萄（Primitivo），壓出葡萄汁後運回Galliate他的酒庫去釀酒。原本他一心想釀造酒精到達20%以上的葡萄酒，但由於意料之外的氣候變化，最後酒精度只得15%。後來他把酒存放在木桶內長達10年，再轉放在水泥缸數十年直至2004.......Antonio Ferrari在2003年去世，接管的後人在2004年決定把1949、1954、1959及1978的葡萄酒入瓶出售。所以這是一瓶與別不同的1949年意大利葡萄酒，一般都是裝瓶後存放，很少是存放後裝瓶，大大減低了葡萄酒老化的速度，所以葡萄酒本身還是相當年輕有力。

經過超過五十年才入瓶，入瓶不到二十年就在不到兩小時的晚宴上給喝掉了。甚麼味道？不重要吧！他的歷史及背後的故事已經凌駕於這一瓶酒精度14%的葡萄洒。當時未被污染的天氣、土壤，透過這酒瓶子帶到你面前。「A Taste of History」第二次世界大戰在1945年結束，1949年的世界曾經是怎麼樣的？1949年又會令你想起甚麼？

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com ）