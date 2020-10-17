女神浸浴多體驗！張秀文浸到一半見初雪：好浪漫

近日網上流傳一段影片，片中有大嬸全身赤裸，於沙田水泉澳邨後山山澗浸浴，引來網民批評。其實藝人亦有很多難忘的浸浴體驗！

張秀文：「最難忘一次，要數好多年前啦！嗰時係我第一次去東京，跟團坐車去箱根，因為上面有露天漫泉，嗰度係分開分男女共浴，我哋就全女班，一齊浸露天浸浴，位置係可以離遠見到富士山。當時都幾凍，我哋浸浸吓突然落雪，嗰啲應該係初雪呀，我咁大個女，都係第一次見雪咋，所以嗰次係好難忘﹑好浪漫！」

陳庭欣：「最難忘一次浸浴，梗係拍劇集《多功能老婆》嗰次，我同楊千嬅一齊去東京拍，個溫泉係好靚，但嗰次我要做CG效果，所以着得好少衫，只能着肉色打底衫同褲，我企喺上面好凍，而千嬅浸喺水，唔好以為佢好舒服，因為佢浸得耐，搞到個人好熱，同好暈，當時大家對望，好想互換位置！」

梁芷珮：「我都有好多唔同而難忘嘅浸浴體驗，因為我拍《潮什麼》都去過好多唔同地方，幾乎每次都會浸溫泉同浸浴，最難忘同最鍾意就係喺冰島嘅度假屋出面邊睇極光邊浸浴。因為當地好凍，只有負十度左右，浸一晚等極光嘅經驗都好好，當然唔係成晚喺個浴缸，係浸吓又入番室內。我第一次係等唔到極光，第二次就等到，等咗三個鐘左右就等到，好正。另外，我喺冰島浸過啤酒浴，一邊浸浴一邊飲啤酒，而浴池入面嘅水都係啤酒，都好難忘，西班牙又浸過紅酒浴，我都好享受呢啲浸浴環境。」

森美：「其實我無乜點試過浸浴，通常都係浸溫泉多，不過，都試過喺日本浸一啲男女同浸嘅溫泉，雖然有塊布遮吓但都有啲尷尬，好彩嗰度冇乜人識我，但浸浸吓都有啲香港人嚟浸，哈哈！」

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