【爸爸之苦】森美當囡囡係女神咁拜

藝人森美與太太結婚20年，育有17歲大仔，及14歲的細女，疫情期間，在英國讀書的兒子返港，但因仔女大個已不再黐住他們，故他笑言每日見面的時間只有早上沖咖啡、靜思及食完飯打機，之後大家就會各自返房。他坦言恨仔女黐自己：「我嗰日見到朋友嘅女，3、4年班，一見到爹哋就跳起攬住佢，我喺隔離睇到流晒口水。（將來仔女仲會拍拖結婚，要慢慢調節心態？）調節咗㗎啦，依家每段時間會用唔同方法相處，依家會同佢哋傾偈，如果佢哋做錯嘢唔係下下都鬧，好似太太叫個仔梳頭，但佢唔肯梳，搞到佢發忟憎走入房，夜晚我就同個仔傾番件事，等佢明白。」提到囡囡，他笑言囡囡直頭避開他：「佢有諗法冇得逼，我依家成日都話好似追女仔咁，要對佢做好多好嘅嘢，所以點解佢沖嘅咖啡係最好飲，讚完佢先肯錫吓額頭咋。」

森美笑言經常讚太太：「成日讚佢靚，但佢話我講大話。（互相讚美係保鮮愛情嘅秘訣？）我諗去唔到保鮮，係彌補㗎咋，互相讚係一小部分，其他全部係鬧交，讚係彌補之前嗌交，不過香港人就係成日連嗰下讚都冇埋。」他又笑言不要以為兩人很美好：「我哋之前都係怨侶一樣，會講句說話寸下對方，成日話對方攤喺度冇嘢做，唔好睇到我哋好美好，我驚大家誤會咗呀，有時我講漏咗我哋有鬧交，剩係講太太好，佢睇到報道就會唔高興，話『你呀，唔好成日扮晒錫我，冇啲咁嘅事呀』、『唔係成日讚我靚㗎，話我唔靚仲多』，總之記得吵吵鬧鬧當中一定要加番啲讚美，呢個好緊要。」

講到現時他不時與張繼聰等好友，一起揸電單車遊車河，他坦言太太初時不喜歡他揸電單車：「覺得危險，後尾我有架綿羊仔，可以揸去九龍城買餸，所以佢不但開始接受，仲會叫我買餸。」但他亦呻太太不會一起遊車河：「我有向佢撒吓嬌，話車友嘅太太都有一齊遊車河好恩愛，佢就話遲啲先啦，所以我特登買咗架電單車有兩個座位，後面有箱安全啲，都想同佢一齊遊吓車河，希望我唔好成日都剩係可以羨慕人哋，希望我有一日可以做到。」

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