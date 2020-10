林子祥(阿Lam)將再做外公,佢與第一任太太吳正元的女兒、林德信細妹林德懿(April)再度懷孕,預產期將會於10月底。居住喺美國的April,囡囡已經6歲,今次再懷二胎,還將大肚相放社交網站,分享生活點滴。

就算腹大便便,身為瑜伽導師的April亦堅持做瑜伽,仲做出高難度嘅動作,留言:「yoga! always good!」佢又會去游水,喺社交網上載咗同囡囡落水相,又與外籍伴侶Dominic的嘴咀相,大晒恩愛,佢留言:「you & me, soon to be 3! well 4 plus aven, love you!」將組成四人家庭樂。

