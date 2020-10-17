港姐冠軍謝嘉怡做騷頻食螺絲　疑似爆粗！

港姐冠軍謝嘉怡晚上出席慈善活動，有份負責開場部分的她突然「食螺絲」，作呼籲時未能一氣呵成，網民更發現她發牌氣，衝口而出講：「FXXK！」隨即成為熱話，更直指她EQ低！

事後她偕同陳楨怡和郭柏妍齊齊受訪，對於被指是「粗口港姐」，她無奈澄清：「其實嗰段口號好長，本來我都背得好熟，點知臨場好緊張，我係想講『服務更加多有需要嘅人！』講完個服字我就講唔到落去，所以嗰個唔係英文粗口，而係一個中文字，平時我都好斯文，好少會講呢啲嘢！」她又表示下次會做得更加好，記者着她找廣東話老師惡補一下，她即謂：「想，但需要少少時間。」

另外，談到自己砌新居傢俬，謝嘉怡表示大部分手作已經完成，本星期已入住，又透露：「源斐然個妹專登喺蘇格蘭飛返嚟陪我住兩個月先，再等我父母嚟香港陪我，佢真係好錫我呢個表姐。」至於今晚她穿「氣球晚裝」行catwalk，她直言感覺好玩兼新鮮：「都有擔心啲氣球會爛，所以着晒打底褲及衫，不過負責人話啲氣球係坐唔爛嘅。」

至於陳楨怡早前拍攝一個水上節目，結果被指眼細跌watt「現真身」，美貌全憑化妝技術。她說：「嗰日係對住個太陽拍攝，曬到睜唔開眼睛，加上我帶咗隱形眼鏡，但又入咗海水，好辛苦，咁我本身真係單眼皮嘅。」

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