疫境零收入！李克勤被迫掉低家人返內地開工

歌手李克勤今晚為《愛心滿載仁愛堂》演出。受訪時，他表示從報道上得悉陳柏宇「坐食山崩」，疫情以來多月沒有工作花掉老本過百萬，克勤直言感同身受：「由1月開始到依家嘞，留喺香港真係冇收入，嚟緊都要返內地工作。以前我係即日來回，最多都只係留周末、周日，今次淨係兩地隔離都要28日，如果做一個月嘢，即係起碼唔見我兩個月。（屋企人冇冇意見？）大仔問我可唔可以唔去，我就問佢，咁你食乜？同埋係咪唔開生日會吖？太太都唔想我走咁耐，但冇辦法。」

問到克勤有否同樣花掉過百萬老本，他說：「我兩個小朋友喎，依家仲多咗咗隻狗，不過呢啲嘢冇得比，相信好多業內人都好慘。5、6月左右紅館有打嚟講過幾時有期演出，可以畀出嚟，但點敢接？（你估幾時先可以喺香港開騷？）冇得估，所以依家咪喺無綫唱住先囉。」他聞得張敬軒及楊千嬅，有意於年底左右演出，克勤直言若成事的話一定支持，望香港娛樂事業盡快復甦。

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