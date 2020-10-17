王麗嘉速撻42吋胸設計師　三個月即融入家中

名模馬詩慧女兒王麗嘉（Irisa）早在今年七月傳出有拖拍，更帶同男伴Daniel出席爸爸王敏德舉辦的畫展，但她當時堅稱只是好友關係，相識僅短短兩個月。想不到經過短短三個月，二人已經發展迅速，Daniel更已打動Irisa芳心，成功抱得美人歸！

Irisa與Daniel打得火熱，近日頻頻在社交網洩「蜜」，除上載頭貼頭行山相，又不時攬頭攬頸，大派閃光彈。另外，Daniel亦早已融入王家，除孖住Irisa、王敏德及馬詩慧行山外，又出席其家庭聚會，關係融洽。

貴為90後的Daniel，來頭不少，擔任設計師的他，早已創立其服裝品牌，更與Irisa拍住上化身模特兒做生招牌。而樣貌不俗的他，更不時在社交網大騷其42吋胸肌，非常養眼。本報向Irisa求證拍拖一事，截稿前未有回覆。

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