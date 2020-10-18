吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：出財、開倉、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，健康運下降，要知道飲食定時的重要性，也要留意腸胃問題。

牛：↓ 辦公室出現大兜亂的局面，使你變得沒有方向，也不知何去何從才好。

虎：↑ 愛情上出現了一絲曙光，某個人物令你心動，宜努力爭取對方的好印象。

兔：→ 無法認同同事的想法，將會造成隔閡，引起麻煩。金色有助運勢提升。

龍：→ 多利用步行代替交通工具對你的身體很有好處。今天適宜到廟宇求神作福。

蛇：→ 今天和人合作才會有出色表現，但你的一意孤行很易會和別人發生爭執。

馬：↓ 今天容易禍從口出，人際關係一不小心可能會惹人生氣，宜少說話多做事。

羊：★ 如獲得異性邀請離港度假，不要扭擰假裝不應允。這會破壞你的好運勢。

猴：→ 事業上會有所轉變，而這些轉變是好的徵兆，一切已盡在你的掌握之中。

雞：→ 多聽取朋友和長輩的意見，集思廣益助你更進一步。戴黃水晶有助運勢。

狗：↑ 粉紅色可催旺戀愛，更能夠提升你的異性緣和人際關係，宜多多採用。

豬：→ 不妨買些家居小品，為你沉悶的居所添一些生氣，會為你帶來好運的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正運稍佳利謀事，但人氣欠佳，求職、轉職等，保持謙遜低調，可助成事。

金牛：出門、公幹、出勤及海外項目等進展將較理想，但壓力較大，多休息助維持進度。

雙子：社交運稍遜，人事變動或會較頻宜多予耐性，避免他人介入事端，可助減免壓力。

巨蟹：事業運稍遜，求職、轉職或謀事等宜多予耐性。戀愛運佳，但需注意偏桃花問題。

獅子：工作運較佳，出勤、公幹及海外項目等，宜保持靈活及多放鬆，將有肋維持進度。

處女：做生意、自由業或銷售業的朋友，現正處於變動期，及早檢討及重整，有助改善。

天秤：情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事宜多予耐性，嘗試多表關懷多溝通為佳。

天蠍：體能及工作運稍遜，宜多注意合作及人際關係，公餘多休息，進度和表現將更佳。

人馬：人緣稍遜，子女及桃花運不穩，宜與家人保持聯繫。財運一般，開單等需予耐性。

山羊：人氣及情緒不穩，家庭及夫妻運稍遜，與家人、伴侶相處多予耐性，助維持平穩。

水瓶：辭令及思考力稍遜，精神及集中力一般，宜小心處理文書、運輸、傳訊等工序。

雙魚：社交運持續較旺，但財運稍遜，聯誼會友、娛樂消閒等開支或會較大，宜多節約。

預測：下周大市，交投氣氛反覆。