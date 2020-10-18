東方日報C2：余香凝下月奉子成婚　拖未婚夫犯禁

影壇新貴余香凝（Jennifer） 於事業搏殺期突然爆出未婚懷孕兼閃婚消息，之後一直未有露面。直至昨日她因工作終步出家門，被指懷孕的她，穿短裙露長腿，身形Fit爆，毫無孕味，工作後即跟未婚夫會合行街，全程拖到實，更對孕婦不宜的清酒和魚生蠢蠢欲動。

現年27歲的余香凝下月將奉子閃婚，她於社交網公開婚照報喜時，甜蜜地寫下︰「餘生都會和你手牽手一起過每一天。」在二人的擬結婚通知書上所見，Jennifer的未婚夫陸政渡現年40歲，二人同報住西營盤，由於未婚夫是圈外人，所以Jennifer一直想低調，未有透露他的背景，就算傳出二人將於11月14日在尖沙咀半島酒店擺酒，都只一律官方回應：「希望大家能多留空間給自己及家人。」

婚訊公開後，Jennifer一直未有公開露面，直至昨日終偕未婚夫「亮相」。昨晨Jennifer離開寓所，搭的士直達柴灣開工，完成工作後，拿着兩袋物品到中環會合未婚夫。身穿Ｔ恤、牛仔褲的陸政渡打扮樸實，一見到「老婆仔」即刻主動幫她拎袋，之後全程拖到實，相當甜蜜。被指懷孕的Jennifer身穿短裙晒腿，步履輕盈，雖然未現「孕」味，不過她其實都很小心，棄穿靚靚高跟鞋，只穿平底白波鞋，而昨日身邊人個個穿短袖， 她則穿上長袖外套遮風，以免着涼！

婚前密密做

二人結婚在即，拍拖逛商場時不停睇家品，未知是否想為婚後添置新物品，之後二人於超市選購日用品外，還專攻魚生及清酒，全是孕婦的「禁品」，故相信Jennifer是幫未婚夫揀選，期間戴口罩的二人不時埋頭「密密斟」， 邊談邊笑， 揀完一輪便到收銀處付款。之後再十足連體嬰般十指緊扣離開返回寓所。

Jennifer近年接受訪問時多次提到很渴望組織家庭，並希望事業、家庭雙線發展，雖然下月結婚當新娘，應該忙到爆，但她仍然繼續工作努力賺奶粉錢，據知本月21日她將有公開活動要出席，可見她未有因結婚而忽略工作。

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