王馨平直播多蝦碌　要貼「請勿打擾」先搞得掂

歌手王馨平昨晚有份為慈善節目《善心滿載仁愛堂》獻聲，同時身為瑜伽導師的她透露感覺特別：「依家直播做騷，朝早又直播教瑜伽。疫情下真係被迫轉型，本來冇諗過做網絡人，依家我仲去研究直播打燈同音響添。」她直言工作上變得更加繁忙，又爆直播小插曲謂：「我生得高，起初唔係好識鏡頭擺位，出嚟效果唔係cut頭就係cut腳！試過電話響、寵物直入搞亂檔，又試過門外有人撳鐘。依家識得收起所有嘢、安頓好一切，再喺門口掛上告示牌，以免受到騷擾先開始做live。」

談到父親王羽的身體情況，她透露一切安好。至於長輩馬海倫發文「誤傳死訊」，她謂：「佢唔係有心，我識得嘅佢心地好好，我同佢通電話後，佢即刻刪除咗貼文，咁咪冇事囉，唔會追究。（爸爸知唔知？）冇話佢聽，不過以爸爸嘅性格，佢係唔會介意嘅。」

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