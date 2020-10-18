王敏奕為陳瀅糖妹慶生 又錫又伸脷勁有愛

藝人陳瀅、糖妹、王敏奕（Venus）於2013年拍攝無綫劇《女人俱樂部》而成為好友，感情至今依然Keep得好好，每逢生日都會約出嚟聚吓。前日（16號）係糖妹33歲生日，而陳瀅將喺本月22號31歲生日，Venus特別同兩個慶祝一番，兩個壽星女一人一個蛋糕，三個圍住蛋糕虎視眈眈，一副為食樣。

陳瀅與Venus亦拍咗片放上社交網站，見陳瀅不停維護佢嘅蛋糕，而Venus就箍住佢條頸，兩個仲晒脷，爭住切蛋糕，情景十分搞笑。

糖妹慶祝生日節目，就係回復童真，到主題樂園玩餐飽，佢留言：「紀錄一下我由朝玩到晚的生日！成功動用我的生日優惠！跟我一起瘋癲了十幾年的老友，一邊玩跳樓機瘋狂亂叫！！！最鍾意亂擺白癡post，係海洋館影左幾十張相都影唔出一個feel，真係你先做得出！激si 我！」

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