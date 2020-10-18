【日本最新心理測驗】一文知愛情失敗原因

對於咖啡店的執着程度，其背後竟然隱藏了愛情失敗的原因，你夠膽了解一下嗎？（互聯網）

社交網絡上的打卡熱潮從沒有減退，一間間網紅店亦隨之誕生，不知你又是否打卡一族呢？試問大家又有沒有想過，其實對打卡店舖的執着，都可以反映出愛情中的失敗原因？前陣子日本就有一道關於此的心理測驗，不如大家一起來看一下準不準吧！

【問題】

朋友相約你去一間網紅咖啡店，去到卻發現大排長龍。正打算排隊之際，朋友發現旁邊的咖啡店好像也不錯，提議改地點，但你內心始終想光顧原來的那間店，這時候你會怎麼做？

A.堅持己見，就算要等數小時也要去原定想去的咖啡店

B.這次先放棄，下次再找時間光顧想去的咖啡店

C.對朋友妥協，前往隔壁的咖啡店

D.兩間咖啡店也不去，和朋友進改去看戲

【結果分析】

A.不是對的人

你是一個充滿熱情的伴侶，不管對方給你甚麼反應，你都會全身心的付出，可惜一直沒有遇到對的人。在某些情況下，你會不由自主的愛上對你沒有好感的人，因此不會得到任何回應。建議在下一段愛情開始前，要再三考慮是否能在其中獲得快樂。

B.錯誤的時機

本身是一個誠實且謹慎的人，所以面對愛情時，你顯得有些笨拙。在愛情來臨時，你總是慢人一步，當對方向你表達愛意時，你總是在猶豫中。當你愛上對方，對方卻因為你的冷淡而離開了。你總是陷入這樣的戀愛輪迥中，找不到合適的時機，建議勇敢一點，不要錯失良機。

C.不慬表達

如果對你有所了解，就知你是一個內斂且害羞的人，在戀愛當中，你不懂合適的表達自己的情緒，無論是喜或悲，你都習慣隱藏，希望對方能猜到你真實的情緒，讓對方覺得很累。建議在下一段戀愛時，可以大膽的表達自己，讓對方看到你的真心。

D.缺乏自信

缺乏自信的你，觀乎在過往失敗的愛情中，因為各種原因，令你總是比較卑微的一方，被動且脆弱，你在各個方面都顯得自卑、小心翼翼，令自己失去了閃光點，對方往往交往一段日子後，便對你失去興趣。要記住世界上沒有完美的人，你也不是非對方不可，不要給自己太大壓力，相信自己也是擁有獨特的魅力。