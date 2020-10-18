郭書瑤大褸難掩32E驕人上圍　平面側面一樣震撼！

擁有32E上圍的台灣「童顏巨乳」郭書瑤（瑤瑤）親身演繹何為「露」而不淫！日前她在社交網上載疑由經理人操刀的靚相，開心的表示完成新片記者會的一連串訪問後，終於任務完成可以收工。

雖然瑤瑤的打扮非大露肉，只是外披Oversize外套，而內裏襯吊帶緊身杏色連身套裝，且領口位非低，不過着在擁有3D立體效果的瑤瑤身上，就由平凡變得不平凡，感覺超性感，當正面看時，見其E cup湯碗胸被緊身衫逼得快「傾瀉而出」，齋睇平面圖都充滿動感，就算側面看更教人明白到何為「人肉大騎樓」，網民正為「人體奧秘」而喝采。

至於瑤瑤引到宅男口水直流，還俏皮留言說：「沒有人發現才是真的心機，耍心機也要很可愛！」不少網友瘋狂留言大讚：「我看到」、「瑤瑤好漂亮」、「心機真重，但我喜歡」。

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