周元點解要殺金喜善？秀智新劇對撼首播收視唔差

韓國26歲「國民初戀」秀智與男星南柱赫合演的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》，講述幾位年輕人的創業夢想。秀智飾演夢想成為蘋果教主喬布斯（Steve Jobs）的女主角，誤將南柱赫飾演的數學天才當成自己的初戀，二人各自為夢想奮鬥，希望用革新技術和創意來創立公司。劇集昨晚首播，上下兩部分收視錄得4.2%及4.4%，以收費電視台劇集首播成績來看尚算不俗。

至於周元與金喜善合演的SBS韓劇《Alice》以時間旅行者為題材，承接上集劇情，昨晚第14集講述飾演刑警的周元與扮演大學物理系教授的金喜善，意外穿越至2010年，金喜善被神秘男子襲擊，對方用刀劍刺傷周元，原來該神秘男子是來自另一個次元的周元。周元返回2020年後，受到另一個次元的自己影響，令他行為變得異常，更想用劍剌向金喜善。而周元一直追尋10年前的殺母真兇，原來是時間旅行者組織「Alice」的本部長金慶南，下集預告二人將會正面交鋒，現時劇集還餘下最後兩集，將於周六大結局。