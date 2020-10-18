【再被盜相搵SP】伍家謙竟然嫌張相唔夠高清？

前TVB體育主播伍家謙，日前自爆其肖像被人盜用開戶口，在交友社交網站結交朋友。事件曝光後，不少朋友為佢四出偵查，結果再有新發現。伍家謙在社交網上載一張以他肖像開設的戶口，今次他被改名做「LaLam」，年齡報細三歲，最令他不滿是交友方式是找SP（Sex Partner性伴侶），他說：「自從畀人偷相呢件事見街之後，唔少朋友inbox/pm我，話喺邊度邊度見到我啲分身，唔該晒。原來大家都真係好落力，好落力咁幫手mon實，同埋，用交友app。好人一生平安，祝心想事成。呢次我又多咗個英文名喇！仲細咗三年添！不過個description呢.....HookUp（勾搭）、SP Only（只限性伴侶），偷還偷唔好揀張起晒格嘅得唔得呀，搵食唔好咁求其吖大佬。」

有網民即建議佢啲相要打水印，結果佢搞笑喺相上狂打「伍家謙」，勁過「汪阿Tag」！

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