同金剛要Long D！小嫻勁怕醜：沒分開超過5小時

藝人金剛與台灣女友小嫻愈愛愈高調，尋日小嫻認愛後首度現身公開活動，人逢喜事精神爽嘅佢接受訪問時，怕醜咁講：「交往到現在沒分開超過5小時！」佢又話喺街上都接收到好多人祝福：「飯店很喜歡送我們小點心，買登山用品會送防水袋，連外送員看到我們也會說加油，就覺得很幸福。」

之前到墾丁打工換宿嘅佢，打算繼續留喺當地做民宿小管家。而金剛會到其他地方工作，所以兩人將面對「Long D」（長距離戀愛），佢覺得信任好重要，「相信他也相信自己」。至於被問到會唔會閃婚，小嫻笑言理性居多，畢竟經歷過離婚，覺得相處比較重要！

而另邊廂，金剛就上載一幅砌圖，留言：「我好喜歡好喜歡，有人用了8小時一次幫我拼好，好感動😭😭😭，辛苦了❤️❤️❤️😘😘😘」而小嫻就回覆：「謝謝你讓我有拼圖拼👍🏾👍🏾」連隋棠都嗌：「好好哦～」而舊愛梁云菲就剪去長髮，重新出發！

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