全新主題自助餐：新界篇

以往提到自助餐，新界區總是無聲無息似的，但近年該區進駐了不同酒店，而且自助餐的主題更多元化，除了海鮮和矜貴的食材，還選用健康的水果和果仁類等入饌，有些更以歐洲各國美食作招徠，大家可按個人喜好或時段慢慢揀。

健康周末

東涌諾富特東薈城酒店Essence餐廳由即日至12月20日、逢周末及公眾假期，推出「堅果及藍莓」下午茶自助餐，當中包括藍莓醬菲達芝士沙律、藍莓意大利黑醋醬烤豬肋骨、香煎杏仁比目魚柳伴九層塔椰子汁、藍莓芭菲和藍莓芝士批等，其他還有油甘魚刺身沙律、海螺沙律、油甘魚蒜香忌廉芝士燴意粉、玫瑰露鹽焗海螺、梅香漬烤油魚、螺頭油甘魚炒飯及西京燒油甘魚等，於東涌散步後再歎這個健康的下午茶，感覺不錯。

蟹味橫行

沙田帝逸酒店由即日至11月30日，推出「尋味蟹饌」自助晚餐，冷盤有法式麵包蟹、鱈場蟹腳外，前菜有牛油果軟殼蟹卷、三文魚蟹肉卷、冬瓜蛋花蟹柳湯及蟹肉周打湯等。來到熱盤選擇更多，西式有芝士焗釀蟹蓋、蟹肉意大利飯等，中式則有海蟹明火粥、清蒸三點蟹、薑葱炒蟹、蟹粉小籠包和花雕酒蟹肉蒸滑蛋等。另外還有泰式咖喱蟹、炸蟹鉗和天婦羅軟殼蟹等，讓客人吃出真正蟹味。

漫味歐洲

由即日至2021年1月10日，屯門黃金海岸酒店推出歐陸「味」力自助晚餐，一系列的德、法和瑞典菜式，包括炭燒雜錦德國香腸配酸菜、威靈頓牛柳、熱溶芝士配火腿、煎帶子賓尼士汁、黃麖肉薄片配酸青瓜、烤鹿肉扒配迷迭香肉汁、威靈頓三文魚、瑞典肉丸、瑞典芝士餅、炭燒油鴨脾配紫椰菜、炭燒乳豬、炭燒皇后蟹腳和燒豬手配紫酸菜及芥末籽肉汁等，會輪流出場，持有指定信用卡結帳最高享有8折，兩日前於酒店網上預訂及繳付全費，最高有75折。