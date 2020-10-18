戴祖儀1:1公仔終於曝光　全白驚整污糟！

愛收藏潮流藝術品的戴祖儀（Joey），近日她與日本藝術家橋爪悠也合作，為對方舉行首個香港藝術展，橋爪更為她造了一個1:1 Joey人偶，不過日前遭海關扣留，如今Joey的人偶終於到手，今日她在社交網公開給大家欣賞！

Joey回覆東網說：「17號朝早到咗，個人偶係白色，因為係橋爪老師鍾意嘅。（個人偶好似比你仲高？）其實係1比1嘅，但你見到人偶對鞋個platform都好高，都計埋落去。（老師幫你整呢個人偶要收錢？）其實都有收費嘅，始終藝術品有佢一定價值。（全白色人偶，粉絲同佢影相驚唔驚整污糟？）都係㗎，全白色都驚污糟嘅風險，但因為呢隻係我自己，我都希望大家嚟到展覽可以盡興，而且展覽有同事睇住嘅，有咩碰撞都會提點。」雖然忙於工作，但Joey表示有時間就會親到展覽會場打點。

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