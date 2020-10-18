【移居英國】家居垃圾　處理教學

英國垃圾分類，是有法律規定的，經由各地方議會（City Council）及警員負責實施，並嚴格執行。（互聯網）

移居英國，無論住在哪裏，都要學習適應一個生活難題，就是處理垃圾。分類垃圾，在香港並非強制，但英國垃圾分類，是有法律規定的，經由各地方議會（City Council）及警員負責實施，並嚴格執行。如垃圾處理不當，例如分類錯誤、隨意棄置、沒包裹好或垃圾過滿等，都會可能收到罰單，輕則£100（約HK$1,000），若逾期被訴諸法庭，隨時被重罰£1,000（約HK$10,000）。

英國家居垃圾分類

英國不同地區，每周都有不同的固定日子，有垃圾車到每家每戶收取垃圾。每個家庭都會被分配3個大型垃圾桶（ 若住Apartment亦有指定垃圾收集點及收集時間），住戶必須於收垃圾前一晚處理好垃圾，並把垃圾分成3類：

（一）「綠色」普通垃圾桶（General Waste Bin）

基本上就是專收不能循環再用 / 不可降解的普通垃圾，包括紙巾、廁紙、即棄紙杯、包裝紙、膠袋、布料、衣服、已破裂玻璃（必須包好）及寵物糞便等。所有垃圾均須用垃圾袋包裹。

（二）「藍色」可回收垃圾桶（Recycling Bin）

專收可循環再用的垃圾，例如紙張、雜誌、信封、紙箱、食物及飲品容器、錫紙盒、罐頭、空噴罐、膠樽及膠蓋等，另外還有完整未破裂的玻璃，但須分開處理，例如要放置於專放玻璃的膠箱。所有器皿必須清理乾淨及去除標籤，還要壓扁及保持乾爽，但毋須用垃圾袋包裹。

（三）「棕色」園藝及廚餘垃圾桶（Garden and Food Waste Bin）

也俗稱草桶，專收所集所有剩餘食物、包括肉類、骨頭、魚類、蔬果、麵包糕點及乳製品，也包括茶葉和咖啡渣等，而園藝垃圾就是雜草和小樹枝（15cm以下）之類，以上垃圾均須用垃圾袋包裹。如是較大的木頭或樹枝，便須自行拿去垃圾回收場或請人處理。

＊特別留意：有時英國垃圾桶亦會按顏色蓋分類，例如「藍蓋」的可循環再用垃圾，要把紙和樽罐分開兩桶放置。

大型家居垃圾該怎處理？

如是大型的家居垃圾，絕不能隨意棄置屋外，你可自行拿去垃圾場（Household Waste Recycling Centres）。如是大型傢俬、單車、電視、焗爐、雪櫃或洗衣機等家電，就可選擇通知Council的大件垃圾收集服務來上門回收，但須另外付費。另外亦有部分家具店有提供收費回收服務，如物件品質良好，亦可選擇捐贈給慈善機構，例如英國心臟基金會等。

查詢個別地區處理垃圾方式

關於垃圾處理方式，英國每個地區的做法都略有不同，例如部分地區只會提供「棕色蓋」的園藝及廚餘垃圾桶。如想查詢每區的詳細做法，例如收垃圾時間，可去以下政府網頁，只須輸入Post Code即可轉去所屬的Council網頁參考。

英國垃圾回收