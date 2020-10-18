程瑤收藏超過200對高踭鞋　多到老公詐型

藝人程瑤對打扮非常講究，更是全家人的「形象顧問」。早前兒子到英國升學，她除了幫對方收拾行李外，還為他預早配襯不同顏色的口罩在當地使用。過往經常四出做騷的她，工餘時不忘四出搜羅各式各樣的靚衫及靚鞋，家中「戰利品」多不勝數，她更對收藏高踭鞋情有獨鍾。

近日，程瑤她於節目內與主持林燕玲大談購物經，展示珍藏高踭鞋之餘，更分享相關心得。她坦言多年來珍藏超過200對︰「只要合眼緣就買，做模特兒嘅時候，客戶只會準備衣服，高踭鞋就係我哋自己準備嘅，嗰時開始我就鍾意留意高踭鞋，而且高跟鞋最緊要夠高，睇起嚟自己都會高啲。」

程瑤覺得買鞋比買衫更有好處：「因為買衫要用好多時間試身，試鞋就簡單得多。你身邊嘅另一半陪你shopping，未必咁有耐性喺度等嘛。」由於近來少了出席公開場合，加上老公詐型，她計劃將部分高踭鞋放入迷你倉，騰出更多啲空間。

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