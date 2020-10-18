每逢秋冬，例必又是軍事風格大熱之時，入手一件經典軍褸絕對是配搭軍事造型必備單品。早於潮流領域佔一席位的ALPHA INDUSTRIES，過往經常被歐美日韓時裝品牌及潮流單位爭相邀請聯名，無疑就是市場上眾多軍服品牌中最具人氣、認受性最高之選。今季日本潮牌A BATHING APE®（BAPE®）就再度與ALPHA INDUSTRIES攜手合作（今年1月曾經推出BAPE® 25周年聯名版本），運用其經典迷彩美學與空軍元素結合，推出包括有9款服飾單品的聯名系列。

是次BAPE® x ALPHA INDUSTRIES聯名系列用上BAPE®於2012年推出的Gradation Camo作主調，並配上卡其色以加強軍事感。既然邀請ALPHA INDUSTRIES合作，軍褸自然就是系列主菜，當中登場款式除了大家最熟悉、最多人追捧的MA-1 Reversible Jacket及近年大行其道的Reversible Inner Jacket外，雙方更特別從美軍於80年代開發的ECWCS Parka（Extended Cold Weather Clothing System）演變出ECWCS 3 Layers Jacket及ECWCS Down Jacket兩款主打禦寒機能軍褸。各自配上Gradation Camo迷彩圖案及經典軍綠配色，背部更有猿人狙擊圖案及「No windage hold off」軍事標語，大大呼應主題。