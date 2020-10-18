美食婷：秋日潤肺　從飲食埋手

蜜糖和梨都是潤肺好食材，不過個別人士食用要注意。（互聯網）

雖然話香港四季已有點模糊，但來到秋天，我美食婷依然從內到外都感受到乾涸。德善堂註冊中醫師黃棋昌博士指秋日首重潤肺，大家可從食材入手，只要謹記飲食上宜忌，就可以達到秋日養肺目的。

潤肺合宜之選

蜂蜜

肺與大腸相表裏，蜂蜜可滋潤上呼吸道、護胃，幫助排便，是絕佳的秋日養生食材。若覺得咽乾，簡單以1匙蜂蜜含服，加水飲有時可能會過甜生痰，亦不建議嬰兒服用。

梨

秋燥會有口渴、咽乾、乾咳、痰黃等症狀，適時吃梨，有潤肺、止咳、降火等功用。但要留意體質虛寒、容易手腳冰冷、慢性呼吸道病患及女子月經期間，不宜生吃，以免過於寒涼。

銀耳

入肺、胃、腎經，生津活血、滋陰養胃，潤肺潤腸。不過有感冒、痰濕體質（痰多清稀如水），忌食。

甘蔗

清熱潤喉、促進唾液分泌，甘蔗水能紓緩宿醉等問題，而且有些美白作用。不過要留意糖分太易吸收，吃多得易引致肥胖。

不宜多吃食材

油膩煎炸

如炸雞、燒鵝和烤鴨等，會加重體內積滯之熱，不利於人體適應秋季乾燥。而且吃得太多禽類，當身體不適時，很容易成為「發物」，加重病情。

秋瓜

俗語有指「秋瓜壞肚」，秋風物燥，實不易過於利水，瓜類多為涼性利水之品，秋天轉涼後脾胃功能變弱，生冷瓜果不宜多吃。

薑

雖然話有消炎作用的薑很有益處，不過如果咽喉胃腸不適，就要避免用帶刺激性的薑。

咖啡濃茶

秋天容易上火，茶湯、咖啡含有的茶鹼、咖啡因有利尿作用，同時會加重人體內熱上火的病情。另外，口乾舌燥、咽喉腫痛者，都不宜多飲。

除此之外，黃棋昌博士還特別推介兩款潤肺湯水，讓大家在這個秋日，輕鬆補身。

沙參玉竹無花果湯

材料：雪梨1個、紅蘿蔔1條、雪耳1個、沙參9克、玉竹9克、無花果3粒、水適量、鹽少許

做法：

1.雪梨洗淨去芯，平均切開八份。紅蘿蔔去皮切件。雪耳浸軟，切走蒂部並切成小塊。沙參、玉竹用清水浸乾淨。無花果乾剪開等份。

2.用大火煮約6碗水，待水滾後，加入所有材料。

3.待水滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即可。

注意事項：沙參清熱養陰，玉竹生津止渴，兩者均潤肺止咳，配雪耳無花果等食材更加清潤。但濕重或痰多患者，建議要先祛濕健脾，若服此湯水生痰者，請向中醫師求診調理。

生熟地蘿蔔湯

材料：生熟地各1至2片、豬骨500克、白蘿蔔1條、薑1片、水適量、鹽少許

做法:

1.沖洗生熟地表面，再浸泡1小時。豬骨洗淨汆水。白蘿蔔洗淨去皮，切成等份。

2.約6碗水煲滾，加入所有材料。待水滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即可。

注意事項：地黃益精填髓，生品偏清熱涼血，熟制者養血生津，以生熟地黃作藥饍，配蘿蔔行氣助吸收。此湯補腎通腑，除了準備懷孕生育的夫妻，老人大便不暢患者亦可以適量服用。