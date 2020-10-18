BMW 4 Series Convertible　新軟篷再輕4成

換上大型面罩及超幼LED頭燈的全新BMW 4 Series Convertible，賣相更醒目，亦有助為引擎引進更多冷卻空氣。（互聯網）

BMW發表全新4 Series Convertible，不單止車身結構、外觀和內裝配備，連軟篷頂也一併升級。

全新開發的軟篷頂，融入可伸縮硬頂的優點，配上光滑織布。篷頂連相關機械組件的重量，足足較前款輕40％，隔聲和隔熱方面亦遠勝傳統設計。開/閂篷僅18秒，並可於時速50km/h以下操作。

廠方表示，預計明年3月可推出市場，將提供柴油及汽油版各3款車型，當中包括冠上M字高性能的M440d xDrive Convertible(柴油+48V輕混能)和M440i xDrive Convertible(汽油48V輕混能)。旗艦性能車型M440i xDrive Convertible ，搭載3.0L直六渦輪增壓引擎配48V輕混能技術，搭配新加入Sprint功能的八前速Steptronic Sport 波箱，最大馬力374 hp，500Nm峰值扭力更可於1,900至5,000rpm全數釋出，0-100 km/h加速僅4.9秒。