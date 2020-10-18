江伊晴婚後冇做過家務　手揸生仔偏方密密做

歌手江伊晴（Elanne）斗膽在疫情下再落本投資最受重創的「酒店業」，飽受凍水照頭淋之際，卻「傻人有傻福」轉危為機食正時勢。日前她在擴充經營的貓酒店受訪時，問到近日是否經常被問：「係咪傻咗？」她哈哈大笑說：「唔止網友、啲朋友都覺得我傻咗，喺呢咁唔好嘅市道下，啲人唔會去旅行，就唔會擺貓喺我間酒店度，但我仲咁搏同拍檔夾咗近7位數，開間比以前大一倍，更貴租嘅貓酒店。」她承認生意最嚴峻時，由營業額由6位跌至4位數，曾每月要貼5位萬「老本」強撐經營，更坦承：「有諗過放棄，但呢個諗法只維持一個禮拜，當我諗通咗做人和做生意一樣有高、低潮，覺得要為好景時做好準備。」

捱過最困難的兩個月後終現曙光，現食正時勢殺出血路，她振奮謂：「呢排多咗好多人搞搬民同屋企裝修，一隻貓住足幾個月，依家有19隻貓住戶，仲陸續有booking。」

Elanne在店內吸塵、分貓糧又清貓沙盤十足「奴隸獸」，問可向老公Oscar要求減輕家務？她竟說：「婚後，我冇做過屋企嘢，食完飯連蘿柚都唔使拍就走咗去，所有家務我老公做晒兼做得好，我只負責照顧個『仔』，即係隻貓，我係『家居垃圾』。（專職造人？）努力中，我老公好鍾意小朋友，（結婚都快兩年，係你定老公唔得？）咁你要問佢啦，哈哈哈，都有朋友分享啲生仔偏方，但我怕中藥苦，有時又唔記得咗試。」大讚Oscar超越100分的她，可擔心筍老公被搶？她信心大足謂：「佢唔會㗎，因為佢只鍾意啲花花草草。（拈花惹草喎？）畀佢隨便玩、隨便買。」

剛簽了新經理人公司的她，主力拍廣告及電視台工作，直言如工作要長時間離港也未必接，她否認婚後事業心減退，只是顧慮現是有家室之人，所以不可要老公獨守空房，連親熱戲亦可免則免，她說：「拖手、擁抱可以，再親熱啲要惜位，要尊重我老公，始終屋企有長輩，唔會再因為錢而跑山，同老公佔有欲強冇關。」

Credit：

服裝提供：IRO

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