莊思敏搵風水愛巢　預算冇上限

藝人莊思敏（Jacquelin）今年3月下嫁台灣商人楊秉逸，一直心思思想與老公在港築愛巢，享受二人世界，近期見樓市回落，她即四出睇樓搵筍盤。

今午4時許，她現身跑馬地新樓盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，門口早有職員等候，二人談了一會即入內參觀示範單位。樓盤以800萬起跳，最貴逾千7萬，Jacquelin主攻一房一廳單位，見她不時向職員提問，似乎甚感興趣，其後有發展商高層出現與她握手及合照，然後她在4名職員陪伴下參觀空中花園，逗留不久便離開。

與老公暫「分居」

記者致電Jacquelin，她承認有置業計劃：「我諗過同老公搬出去住，問過風水師傅，師傅話跑馬地風水唔錯，最重要係夠開揚！見到呢個盤都開揚，加上我鍾意港島區，所以今日經過就上去望吓。（幾多錢預算？）冇定價錢，真係要睇啱。（諗住買？）單位好實用，地點靜中帶旺，環境唔錯，不過自住嘅話，冇車位就麻煩少少，可能用嚟投資比較適合我。」她強調不急於買樓，因老公未知何時再來港，而她亦忙於開工，未能去台灣與老公團聚。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc