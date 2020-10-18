【土地問題】葉文輝「鐵面陳」愛環保諗定綠色殯葬

又係香港土地問題！政府提供的龕位長期不足，私營龕場申牌年底屆死線，有數十萬龕位迫遷，香港人生前愁冇屋可住，死後憂無處容身，到底應該何去何從呢？

「鐵面陳」王致狄：「其實我冇好詳細考慮過點樣處理身後事，但如果畀我揀就會選擇喺海上，因為始終海上撒灰比較環保，而且依家好推行綠色殯葬，海上撒灰屬於其中一種，我都好支持呢個概念。」

陳俞希（Hailey C.）：「我應該會簽器官捐贈，捐我嘅器官畀啲有需要嘅人，係我一直都想做嘅事情。以前我有諗過自己好驚火，但又驚土葬畀蟲咬，最後我選擇火葬，然後將骨灰撒落海，因為我好鍾意海洋。」

DJ葉文輝:「希望我嘅後人幫我嘅遺體火化後，再將骨灰撒落公海度，呢個做法係最好，一嚟唔使啲後人有太大負擔，二嚟我覺得人生前比死後緊要啲，如果離開咗人世就唔使太多牽掛，要掛就喺心裏面，或者攞番啲相出嚟望都得㗎啦。至於撒灰嘅最理想海域，梗係香港水域啦，我喺香港長大，呢度係我最愛嘅地方。」

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