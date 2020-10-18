蘇慧恩同狗狗拍住上：都幾難控制！

歌手蘇慧恩（Ophelia）日前為家品電器商拍攝廣告，跟萌狗拍住上，身為愛小動物之人的她即時被溶化，但殊不知原來Ophelia小時候是非常怕狗，她自爆曾被狗咬傷流血︰「細個嗰陣表哥喺隻狗面前抱起我轉嚟轉去，刺激到隻狗咬咗我隻腳一啖，之後我就好驚狗，即使喺條街離遠見到都會好驚，要兜路行，直到我去澳洲讀書，住宿家庭嗰度養咗一隻松鼠狗，相處咗一段時間就開始唔驚。」

不過，Ophelia笑話同狗狗合作比想像中困難︰「佢好黐主人，成日跟住主人行，同埋又只係聽主人嘅指令，所以都幾難控制，有一個鏡頭係我一開門，就要狗狗跑過嚟迎接我，但因為佢太黐住主人不斷跑返去主人度，NG咗好多次，最後惟有出動食物去引誘佢先順利完成到拍攝。」

最近重回獨立歌手之路、推出新歌《我最想》的Ophelia，透露正籌備另一首新歌，談及價值觀與人性的真偽︰「身邊嘅朋友都覺得我比較適合製作一啲關於人生哲理嘅歌，新歌係有份參與填詞，希望大家聽完可以重拾真我，做番自己。」之後會考慮再簽唱片公司？她坦言暫時想以獨立歌手身份做住先，如果之後有其他公司向她招手，可能都會考慮再簽公司。

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