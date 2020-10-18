男友患胃癌！邱芷微受類風濕關節炎折磨

處境劇《愛．回家之開心速遞》中嘅「賈名媛」邱芷微（Chelffy）去年被東網爆出與武打演員陳志忠拍拖多年，二人感情十分穩定。日前Chelffy喺社交網透露自己嘅類風濕關節炎病情時好時壞，同時男友更於9月患上胃癌，可謂多災多難。陳志忠亦喺社交網晒出腹部多處傷口嘅相片，指雙親均因為癌症而離世，又稱上星期入院做咗一個大手術「將大部分的胃部切除」，不幸中的大幸竟就係「手術後醫生將切出來的胃部及其餘的淋巴組織送去檢驗，並在我出院前亦出了檢驗報告。結果幸好是一個好消息，腫瘤只是去到胃黏膜下層，沒有進入肌肉層；而其他的淋巴組織亦沒有擴散。」

直至今日陳志忠終於可以出院，但仍需會見腫瘤科醫生，檢查有冇需要進一步化療，不過佢充滿正能量，積極地表示：「我相信我一定可以撐過去的。」好多網民都紛紛留言，為佢哋加油打氣。

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