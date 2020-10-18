羅仲謙有味笑話「加料」　張曦雯兜巴星

羅仲謙相隔4年回歸視壇，新劇與張曦雯（Kelly）情海翻波，型男慘遭狠撇！朋友都非常羨慕他能與女神合作，謙謙亦「晒命」預告有火辣親熱戲。Kelly則打趣自嘲「港女入血」，奉命出手打人！

謙謙、Kelly與韋家雄等主演的無綫新劇《木棘証人》，將於10月19日晚上9時30分在翡翠台推出。這部警匪劇以非一般手法處理，除了嚴肅槍戰及追捕場面外，一眾演員又盡情發揮喜劇細胞，在疫境下為觀眾提供「甜點」。謙謙更放下靚仔形象，與家雄大講有味笑話，而女神Kelly則變身「強勢港女」，大騷巴辣本色！

劇情講述「木棘証人」家雄，獲警方派遣謙謙貼身保護，人際關係出現問題的他，與謙謙由鬥氣到漸漸變成好兄弟，原來二人的緣分竟與廿多年前一宗懸案有關。家雄的妹妹Kelly是大律師， 謙謙女友張秀文見異思遷，造就機會給謙謙與Kelly漸生情愫，想不到秀文撞板後想食回頭草，三角關係錯綜複雜。

學做野蠻女友

談到今次演出，Kelly直言開拍前向前輩鄭裕玲「偷師」，她笑說：「我演呢個女強人唔係省油的燈，當懷疑謙謙翻撻秀文， 我即刻飛佢，對謙謙造成傷害。拍拖期間，我又不時鬧佢，甚至出手摑佢同徐榮，巴渣得嚟貼地。我做準備嘅時候，有睇嘟姐（鄭裕玲）嘅《男親女愛》同全智賢嘅《我的野蠻女友》。（私底下都唔畀男友同前度聯絡？）唔會，我都有異性朋友，最緊要講得清清楚楚，唔好收埋。」對於首次與謙謙合作，她笑說：「我拍劇年資得兩、三年，而佢最後一套無綫劇係2016年嘅《潮流教主》，所以我哋試造型先首次見面，不過佢好專業同親切，戲裏戲外都為我提供唔少意見。」

戀女神惹葡萄

回歸視壇的謙謙則大讚Kelly聰明：「佢拿捏得唔錯，相信觀眾透過角色，可以睇到佢嘅可塑性。當落實同佢合作，我身邊啲朋友都不知幾羨慕！（艷福無邊？）我可以預告同佢嘅感情線有浪漫、有激烈， 鏡頭拍得好靚，大家拭目以待啦！」他又表示今次與韋家雄合作，二人於劇本對白上花心思：「加咗啲我哋嘅Idea，好似有味笑話，相信觀眾會回味。」

張文慈冧豬追求 韋家雄咀足6次有

張文慈（Pinky）與韋家雄這個「美女與野獸」組合，早已於《跳躍生命線》擦出火花，結尾時感情交代似有還無，觀眾都很期待「開花結果」的一天。今次監製貼心安排二人再續前緣，並搞笑地要求Pinky倒追家雄。劇中家財豐厚、接管家族生意的家雄為人老實，條件不俗， 卻不善與人溝通。已屆適婚年齡的Pinky希望「標尾會」，對家雄窮追猛打，引發不少笑點。

其實家雄早已不止一次透露與Pinky有吻戲，縱使只屬「蜻蜓點水」仍感艷福無邊，拍攝當日更連咀6 次！談到今次角色，入行多年的他說：「我好鍾意，尤其係未演過呢類角色，起初都有壓力，好彩後來愈演愈順。最難忘有場戲因為導演忍唔住笑而NG，真係未試過。」而Pinky由女神變傻大姐，拍攝期間經常被家雄整蠱：「佢成日爆肚，叫我唔好咁認真，我哋好快就有火花。我好鍾意呢條感情線，今次將我嘅喜劇細胞爆發晒出嚟，同台前幕後合作得好開心， 成為咗眾人家姐。」

徐榮奸計爭家產

《木》劇以搞笑輕鬆手法處理嚴肅的警匪題材，劇中演奸角的徐榮心思用盡，希望搶奪韋家雄的家財，但每次都被思想單純的家雄意外「撞破奸計」，令他不得要領。徐榮說：「發生好多好好笑嘅情況，我嘅心計唔會外露，大家追睇就知。」監製安排劉江扮演徐榮父親，這段「父子情」亦是亮點之一。

拍攝期間，徐榮在片場「奸險」非常，返家見到囡囡又要跳回慈父角色，名副其實精神分裂，難怪他笑指囡囡是拍攝的「最大障礙」！