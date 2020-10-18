花無百日紅！要喺AV呢類咁講求狀態嘅行業中打滾，確係唔易捱，畢竟要應付連場肉搏，身體狀態一定要夠弗，而且觀眾睇得多，好容易會厭，所以能夠成為業內嘅「長青樹」，絕對係實力派，今日介紹嘅佐山愛，就係愈戰愈勇嘅最佳例子。

轉型扮人妻

今年31歲嘅佐山愛，唔經唔覺已經喺AV界奮鬥咗13年，但保養得好好，個樣冇乜老態，某啲角度睇仲好有女人味添，身材亦Keep住豐滿白滑，尤其係一對H奶，彈手兼堅挺，加上兩粒乳點唔係太深色，真係魅力沒法擋！

佐山愛早喺2007年出道，當年只得18歲，係老牌AV廠Alice Japan嘅專屬新人，因為青春嫩口，加上擁有極品巨乳，好快已經成為萬人迷，仲被稱為「平成生之巨乳怪物」。由於佐山愛嘅表現太出色，冇幾耐就被AV大廠S1挖角，只係同廠有麻美由真呢位超人氣巨乳女優在陣，難免被比下去，加上佢嘅體形開始肥，效力約一年就被放棄。一般女優經歷呢類遭遇，好可能已經被打沉，但佐山愛嘅韌力十足，家陣見到佢，身材都幾弗，而且佢近年開始轉型拍人妻作品，最擅長扮演四圍勾佬嘅飢渴人妻，演技同床技都係一絕，實在值得AV迷慢慢細味。

佐山愛

年齡：31歲

身高：5呎5吋

三圍：38-25-36