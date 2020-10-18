好性日本妹　出書搞樂園

AV女優之所以為份工瞓晒身，無非係為名為利，但其實以呢個咁特別嘅身份搵銀，仲有好多計仔呢！

好似曾經以37J爆乳兼精通潮吹絕技而紅極一時嘅澀谷果步，自從離開咗AV業界，即轉戰Cosplay界，最近仲躋身作家行列，喺上個月推出一本名為《每位女孩都要知道的AV世界》嘅著作。呢位29歲嘅前AV女優表示，2018年5月宣布引退之前，就有出版社編輯邀請佢出書，原意係寫畀男人睇，講解一下AV產業，後來變咗寫畀女人睇，尤其係有興趣投身AV行業嘅姊妹，當中會講解AV事務所正規嘅招聘手段、女優工資點計同點收取、如何應對職場同生活上嘅性騷擾等等，內容真係相當深入㗎！

侍奉粉絲

對於AV粉絲嚟講，有機會近距離一睹女優嘅真面目，甚至一齊飲吓酒、傾吓偈，多多錢都願畀，難怪日本AV名廠SOD特別喺新宿歌舞伎町開設男士專屬嘅樂園「SOD LAND」，實行搵番一筆。樂園以AV女優為生招牌，樓高四層加地牢，各有賣點：地牢係「初新入社員店」，即係由新進女優招呼客人嘅酒精立飲店；一樓係精品店，專賣SOD產品同酒精飲品；二樓係風俗研究所，主打同AV女優面對面飲酒同傾偈；三樓係「Syain Bar」，女優以一對多嘅方式陪客人飲酒、食嘢同傾偈；而四樓係「Silent Bar」，靈感源自魔鏡號，客人可以睇住單向鏡後嘅比堅尼女優飲酒。照咁睇，呢個樂園真係幾有Gimmick，相信會成為一眾男士嘅打卡熱點。

炮友調查

講真，唔少男士都渴望身邊有個炮友，咁女人又想唔想呢？日本官能小說家大泉里香為此搞咗個網上調查，有345名日本女性參與，結果顯示，28.1%嘅受訪者好想要，38.3%覺得冇所謂，如果將呢兩條數加埋，就會發現超過6成嘅受訪女士接受到炮友嘅存在，係咪估唔到呢！大部分女性承認，想要有炮友，純粹為咗曳曳，亦有人話想專注享受性愛，毋須理會對方嘅屋企人同工作問題，簡單又爽快，最重要係可以毫無顧忌咁玩盡各種性愛遊戲，咁先夠爽。