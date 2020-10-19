吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：納畜、取魚、狩獵

忌：栽種、出財、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 引發衝突的原因往往就是因為你主觀太強，又不肯聽他人意見所造成的。

牛：↓ 是日沖煞，伴侶的臭脾氣令你忍受不了，但又捨不得離開他，心情複雜。

虎：→ 應該換個新的角度去看這個世界，今天會有貴人給你很一個重要的意見。

兔：↑ 心情愉快，就算是例行工作也會使你快樂，因你能掌握活在當下的妙趣。

龍：→ 親切與熱情的過年招呼就是開啟自己幸運的方式，與長輩拜年對你有利。

蛇：→ 即使是晚上的約會也要在白天先以電話聯絡好，否則會有對方失約的可能。

馬：★ 幸運的日子；將從家居生活得到滿足，工作將有好事發生，紅色增運。

羊：↓ 別太計較朋友的小錯誤或惡作劇了，一些無傷大雅的取笑，就由他吧。

猴：→ 健康運不錯，會品嘗到不少美食，但別吃太多，免得因此肥胖起來呢！

雞：→ 不要這麼容易就相信別人的說話，這個世界壞人多的是呢，小心為上。

狗：→ 要贏人必要贏自己，積極的態度是成功關鍵，不要再放鬆鬥志才行啊。

豬：↑ 對工作充滿幹勁，驟覺人生滿希望，但也要居安思危，為未來作出準備。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交運較旺，有助維持較佳的合作及人際關係，但人氣不穩，多予協調進度更佳。

金牛：工作壓力不淺，但社交運佳，貴人助力較強，有助維持進度，或求職、轉職等。

雙子：感情及親子關係回穩不少，旅遊或參與嗜好及宗教等，有利增進情誼，加強默契。

巨蟹：夫婦運稍佳，但人緣稍遜伴侶或較任性，已婚或同居朋友，日常相處宜多予耐性。

獅子：戀愛運佳，但情緒及家庭運稍遜，事無大小，宜多予耐性，避免毛躁，自律言行。

處女：體能回升，工作及正財運轉佳，有助爭取上位良機，開單、簽約等亦將較利好。

天秤：桃花運走旺，單身朋友多曝光，有助招引良機。做生意的朋友，開單等需予耐性。

天蠍：情緒及家庭運回穩，家居生活愜意，親子及感情關係將較和順，宜多作家庭聚會。

人馬：辭令及思考力佳，社交運回升，合作及人際關係將平穩，利維持工作進度和業績。

山羊：事業運持續回穩，正財運亦持續走旺，開單、求職、轉職及謀事等，宜積極行事。

水瓶：人氣持續大好，事業運回升不少，求職、面試、會客等，成效將較理想，宜積極。

雙魚：精神士氣較旺，較能投入私人生活，夫妻運佳，宜善用公餘，與伴侶享受好時光。

預測：本周大市，價位走勢較強，投機氣氛較濃風險較大，入市前須三思。